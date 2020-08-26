هجوم داعشي في بعقوبة يسفر عن استشهاد مدني واختطاف 3 آخرين

2020/08/26 | 22:54 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} استشهد مدني، وخطف 3 آخرين بهجوم داعشي شمال شرق بعقوبة.





وذكر مصدر أمني إن "مدنياً استشهد واختطف 3 اخرين بهجوم لعصابات داعش الإرهابية شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى".

محمد المرسومي

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