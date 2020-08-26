الصحة والبيئة تشكر المرجعية الدينية لتوجيهاتها الرشيدة للمجالس الحسينية الالتزام بالاجراءات الوقائية

2020/08/26 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تقدمت وزارة الصحة بشكرها وتقديرها للمرجعية في النجف الأشرف لتوجيهاتها الرشيدة والسديدة الى كافة المجالس الحسينية بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : لاحظنا التزاماً واضحاً وجيداً من قبل اغلب المجالس الحسينية بتطبيق اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد (الجسدي) وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن المخصصة للحضور.



واشادت بالجهود المباركة لاصحاب المجالس والخطباء لاعتمادهم التعليمات الصحية بكل حرص ودقة في اقامة المجالس الحسينية .مثمنة دور الخطباء بتضمين خطبهم توجيهات صحية لرفع الوعي الصحي للمواطنين.



وعبرت الوزارة عن املها بان تؤدي شعائر عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين وآل بيته عليهم السلام في هذا العام الى منعطف حقيقي في الوضع الوبائي في البلد نحو التحسن وانخفاض معدل الاصابات والسيطرة على الوباء.



وتمنت الاستمرار بهذا النهج الصحي الوقائي الذي ينسجم مع مبادئ ونهج صاحب الذكرى عليه افضل الصلاة والسلام الذي لم يخرج اشرا ولا بطرا الا لطلب الاصلاح في امة جده (ص)./انتهى3

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