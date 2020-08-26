داعش يقتل مواطنا ويختطف اثنين آخرين في كمين قرب خانقين في ديالى

2020/08/26 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / قتل مدني واختطف اثنان آخران في كمين لداعش قرب قرية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مدنيا قتل واختطف اثنان آخران وحرق مركبتهما في كمين لتنظيم داعش قرب قرية دكة ميخائيل ضمن قاطع باوه محمود بضواحي قضاء خانقين شمال شرق بعقوبةواضاف ان قوات امنية مشتركة شرعت بعملية بحث عن المختطفين ./انتهى

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