المملكة المتحدة تؤكد دعمها للعراق لمواجهة التحديات الحالية والتغلب عليها

2020/08/26 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت المملكة المتحدة مواصلة دعمها للعراق حكومة وشعبا لمواجهة التحديات والتغلب عليها.وقال السفير جيمس روسكو ، القائم بأعمال نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ، في إحاطة مجلس الأمن بشأن الوضع في العراق:نرحب بالتقدم السياسي الذي شهدناه في العراق منذ اجتماعنا الأخير.مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لضمان سلامة مواطنيها أثناء تعاملهم مع جائحة كوفيد -19.



وتدعم المملكة المتحدة/ حسب السفير/ العراق في التصدي لـ Covid-19 ، بما في ذلك من خلال تقديم أكثر من 12 مليون دولار كمساعدة والمملكة المتحدة ملتزمة أيضًا بدعم الحكومة في مواجهة التحديات الأوسع التي تواجه العراق.



والأكثر إلحاحًا هو معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية حاسمة.كما نرحب بخطوات رئيس الوزراء الكاظمي لإعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي.



ومع ذلك ، من الواضح أن تحديات Covid-19 ، جنبًا إلى جنب مع الانهيار في أسعار النفط وما يترتب على ذلك من عجز في الميزانية ، تؤدي إلى تفاقم المشاكل طويلة الأمد التي يفرضها اقتصاد العراق غير المتنوع والنمو السكاني السريع.وان الإصلاحات ، على الرغم من صعوبتها ، ضرورية إذا أراد العراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.ونحث مجلس الوزراء على طرح برنامج إصلاحي دون تأخير وعلى حشد التأييد البرلماني له.



والمملكة المتحدة على استعداد لتقديم الدعم , وقد ساهمت بالفعل بأكثر من 19 مليون دولار في صندوق البنك الدولي لإصلاح وإعادة إعمار العراق.ونعرب أيضًا عن قلقنا العميق إزاء ما وصفته الممثل الخاص للأمين العام بأنه تصاعد في أعمال العنف ضد نشطاء المجتمع المدني في العراق - ولا سيما الاغتيال المستهدف للنشطاء في بغداد والبصرة.



ونلاحظ بقلق الهجوم بالعبوات الناسفة هذا الصباح على سيارة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة نينوى.



نتمنى الشفاء العاجل لموظف برنامج الأغذية العالمي الذي أصيب بجروح ، ونحث حكومة العراق على التحقيق في هذا الهجوم وتقديم الجاني إلى العدالة ، كما ينبغي لجميع الهجمات من هذا النوع.وتابع : ندين تصرفات الجماعات التي تسعى إلى استهداف أفراد الولايات المتحدة والتحالف من خلال الهجمات الصاروخية المستمرة والهجمات ضد المتعاقدين العراقيين العاملين مع التحالف.



وننضم إلى الآخرين في التعبير عن قلقنا من زيادة وتيرة هجمات داعش في الأشهر الأخيرة ، لا سيما في المناطق المتنازع عليها.واكد تظل المملكة المتحدة ، مثل الأعضاء الآخرين في التحالف الدولي ، ملتزمة بدعم العراق في جهوده لمحاربة داعش ومحاولاته لإعادة تأسيس نفسه في العراق.واوضح إن التعاون الفعال بين بغداد وأربيل أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات العراق.



ونرحب بترتيبات الميزانية الأخيرة قصيرة الأجل ، والتي تم وضعها حتى نهاية عام 2020 ، ونحث حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على استئناف المحادثات بشأن اتفاقية ميزانية مستدامة طويلة الأجل.واشاد باسم المملكة المتحدة بجهود رئيس الوزراء الكاظمي في تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت بما في ذلك تعزيز التعاون في ملف المفقودين وممتلكات الكويتيين وإعادة ما تبقى من المحفوظات الوطنية الكويتية.



نحن ندعو إلى حل جميع القضايا العالقة.وتابع نلاحظ دعوة الرئيس الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران 2021 ، ونحث مجلس النواب على استكمال العمل المعلق بقانون الانتخابات والقضايا المرتبطة به.



وسنعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وحكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان أن تكون الانتخابات ، عند إجرائها ، حرة وستتيح للشعب العراقي أن يكون له صوت حقيقي في مستقبله./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المملكة المتحدة تؤكد دعمها للعراق لمواجهة التحديات الحالية والتغلب عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المملكة المتحدة تؤكد دعمها للعراق لمواجهة التحديات الحالية والتغلب عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).