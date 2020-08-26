ترامب يعتزم نشر قوات من الحرس الوطني لمواجهة المتظاهرين في كينوشا

2020/08/26 | 23:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء عزمه على نشر تعزيزات من القوات الفدرالية في مدينة كينوشا في الغرب الأوسط، إثر مقتل شخصين بالرصاص خلال تظاهرات طالبت بتحقيق العدالة لجايكوب بليك، الأميركي الأسود الذي أطلق شرطي النار عليه في الظهر مرارا.وقال ترامب في تغريدة “لن نقف أمام النهب واشعال الحرائق والعنف والفوضى في الشوارع الأمريكية”، […]

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