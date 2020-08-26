الاعرجي يؤكد متابعة الحكومة القضايا ذات المساس بأمن كركوك

2020/08/26 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، متابعة الحكومة القضايا ذات المساس بأمن محافظة كركوك.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن الوطني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه وفداً نيابياً عن محافظة كركوك، برئاسة النائب ريبوار طه، وممثلين عن المحافظة، من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني.

واضاف، ان الأعرجي رحب بالوفد، واستمع الى طروحات النواب فيما يخص الوضع الأمني في كركوك ، وعلاقة المواطن بالأجهزة الأمنية.

واشار النواب، بحسب البيان، الى أهمية العمل على ملف التوازن، والتنسيق الأمني والاستخباري، الى جانب الجهد المشترك لمكافحة الإرهاب، وبقايا عصابات داعش الأرهابية .

من جهته، أكد الأعرجي، اهتمام الحكومة بمحافظة كركوك، ومتابعة القضايا ذات المساس بأمن المحافظة والمواطنين، مشيرا الى أن كركوك تمثّل مجتمعاً عراقياً بكل التنوّع الاجتماعي، الذي يجب أن يكون قوة لاستقرارها وازدهارها .

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