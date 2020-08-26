2020/08/26 | 23:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الاربعاء ، باستهداف منزل ضابط برتبة مقدم في مديرية الشؤون بعبوة صوتية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .وقال المصدر ان ” عبوة صوتية استهدفت ، مساء اليوم ، منزل ضابط برتبة مقدم يشغل منصب مدير قسم الشؤون في قضاء سوق الشيوخ ، دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل ضابط بعبوة في سوق الشيوخ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل ضابط بعبوة في سوق الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).