شرطة اثار ذي قار تعثر على تسع قطع اثرية

2020/08/26 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن العثور على تسع قطع اثرية في قضاء الفجر شمالي المحافظة .وذكر بيان صادر عن مديرية الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شرطة حماية الاثار والتراث عثرت اثناء جولة تفتيشية على تسع قطع اثرية مختلفة الاشكال والاحجام في قضاء الفجر “.[…]

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