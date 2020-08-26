حيرت بعض الأطباء.. إرشادات أميركية جديدة بشأن كورونا

2020/08/26 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت "CDC" توصي سابقا بأن يقوم الأشخاص الذين اختلطوا أو اتصلوا بحاملي المرض، بإجراء فحوصات حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

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