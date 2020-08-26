دائرة ’الأخطاء العسكرية’ تباشر مهامها بزيارة ذي قار ولقاء 120 من ذوي ضحايا تشرين

2020/08/26 | 23:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن الناطق باسم ‎مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، الاربعاء، مباشرة دائرة الاخطاء العسكرية بتعويض تظاهرات تشرين وما تلاها.



وقال مجيد في تصريح لـ"ناس"، (26 آب 2020)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تواصل عبر دوائرها المتعددة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتوجيهات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء، مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بصورة دورية، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، سيما المتعلقة بالمواطنين".

وفيما يخص قرار مجلس الوزراء، الخاص بشمول شهداء تظاهرات تشرين وما تلاها، بقانون مؤسسة الشهداء، بين مجيد، "باشرت دائرة المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية، بزيارة ذوي الشهداء في محافظة ذي قار، وتم خلالها تسليم (120) عائلة شهيد، المنحة المخصصة لكل عائلة، وستقوم المؤسسة بزيارة بقية ذوي الشهداء في بقية المحافظات."

واضاف، "كما شمل القرار، قيام وزارة الصحة، بتشكيل لجنة خاصة لعلاج الجرحى، وإرسال من تستوجب حالته للعلاج خارج العراق، وتضمن القرار، منح الجرحى مبلغ يتراوح بين (٢،٥ - ٥) ملايين دينار لكل جريح، بحسب نسبة الإصابة".

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