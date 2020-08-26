بالفيديو.. حريق يصدم لجنة كشف للدفاع المدني في الكرخ

2020/08/26 | 23:25 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اصدمت لجنة الكشف لمشاريع الصنف (ب) في بغداد الكرخ، الاربعاء، بحريق كبير في خزان يحتوي على 3 الاف لتر من مادة الكاز.





وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" أثناء عملية الكشف لمشاريع الصنف (ب) في بغداد الكرخ من قبل لجنه الكشف برئاسة العميد واسم مفتن، والرائد حسام قاسم، والرائد فلاح حسن ضابطي مركز الرشيد والمحمودية في الحي الصناعي لمنطقة اعوريج وخلال الجولة حدث حريق كبير داخل احد المخازن".

واضافت" لدى وصول فرقتين من المراكز المذكورة تبين احتراق خزان يحتوي على خزبن لمادة الكاز تقدر بــ ( ٣٠٠٠ ) لتر وعجلة نوع كيا حمل ومولده kv250 حيث تم مشاركة اللجنه بعمليات الاخماد مع فرقهم ليكافحو النيران رغم عدم ارتدائهم معدات الحمايه الفرديه غير ابهين بتلف بدلاتهم الرسميه وخطورة النيران هذه هي غيرت رجال الدفاع المدني التي ليس لها حدود".

واشارت الى" انقاذ اربع مخازن قريبة من الحادث تقدر مساحة كل مخزن بـ ٢٥٠٠م تحتوي على معدات وخزانات للوقت واليات".

وفاء الفتلاوي

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