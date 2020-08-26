التطبيعية تقدم توصياتها استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد

2020/08/26 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عقدت اللجنة الامنية للهيأة التطبيعية اجتماعا، الاربعاء، لرسم الخطة الكاملة لتغطية المسابقات الكروية للاندية والمنتخبات الوطنية.

وقال رئيس اللجنة الامنية في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة طه عبد حلاته في بيان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (26 اب 2020) ان "اللجنة الامنية قدمت مجموعة من التوصيات والمقترحات إلى مجلس إدارة الهيأة التطبيعية من اجل الإطلاع عليها ومصادقتها قبل تعميمها على الجهات المسؤولة".

وأضاف "نعمل على تهيئة جميع المتطلبات المناسبة لإقامة المباريات بتخطيط عال من الجانب الامني بشكل يتوافق مع الضوابط المعمول فيها بالمباريات الدولية، مع الالتزام بقضية التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا".

واختتم بالقول: "نطمح ان تظهر جميع المباريات في الموسم المقبل بصورة لائقة من خلال تعاون جميع الاطراف بشكل يخدم مشوار المسابقة".

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