زاخاروفا: تصرفات اميركا وبعض دول أوروبا في شؤون بيلاروس “تدخل” والأدلة متوفرة

2020/08/26 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر ممارسات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على خلفية الأزمة في بيلاروس “تدخلا في الشؤون الداخلية” للبلاد.

وقالت زاخاروفا اليوم الأربعاء في حديث لقناة “روسيا 1″، وتابعتها /المعلومة/، تعليقا على الوضع في بيلاروس: “نشهد ما تفعله دول البلطيق وبولندا وعدد من الدول الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحتى حلف الناتو.



ونرى موقف الولايات المتحدة”.

وتابعت: “نصنف أفعالهم كتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”، مضيفة أن “الأدلة” على التدخلات الخارجية الممارسة تجاه بيلاروس من جانب الأطراف المذكورة “موجودة بوفرة”.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حذر من محاولات التدخل الفاضح في بلاده، واتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها بلاده عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وحسب النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في 9 أغسطس، فاز لوكاشينكو برئاسة البلاد للمرة السادسة على التوالي.



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