استشهاد مدني وخطف اثنين بهجوم شنه داعش الارهابي على “الدكة” شمال شرق ديالى

2020/08/26 | 23:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، بان مدني استشهد وخطف اثنين اخريين في هجوم شنه داعش الارهابي على قرية شمال شرق المحافظة.

وقال مدير هجرة خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي اغا في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي هاجم اطراف قرية دكة ميكائيل شمال خانقين مساء اليوم ما اسفر عن استشهاد مدني وخطف اثنين اخريين واحراق مركبة”.

واضاف اغا،ان” القوات الامنية بدات عملية تمشيط واسعة في منطقة الحادث”.

وتتعرض القرى في ريف خانقين الى هجمات متكررة من قبل داعش الارهابي ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.



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