شرطة بغداد الرصافة تنشر ارقامها الساخنة لاستقبال الشكاوى

2020/08/26 | 23:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اتخذت مديرية شرطة بغداد الرصافة بعض الاجراءات التي من شأنها ان تحد من عمليات الفساد والابتزاز في مراكز الشرطة .وذكرت في بيان تم طبع عدد كبير من اللوحات وبها ارقام ساخنه والرد يكون من قبل مدير شرطة بغداد الرصافة شخصيا.واهابت بالمواطنين ممن لديهم شكوى تتعلق بقضايا ابتزاز او رشوة ان يتصلون بهذه الارقام او يحضرون لمقر المديرية وهذه الارقام الساخنة07729819425 07727815321./انتهى3

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