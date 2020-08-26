خلال لقائه نواب كركوك..الاعرجي : التنوع الاجتماعي للمحافظة ..قوة للمحافظة وازدهارها

2020/08/26 | 23:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ان التنوع الاجتماعي في كركوك قوة للمحافظة وازدهار.واكد / حسب بيان للمستشارية/ خلال لقائه وفدا نيابيا من محافظة كركوك برئاسة النائب ريبوارطه وممثلين عن المحافظة، من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني.



على اهتمام الحكومة بمحافظة كركوك، ومتابعة القضايا ذات المساس بأمن المحافظة والمواطنين.واشار الى أن كركوك تمثّل مجتمعاً عراقياً بكل التنوّع الاجتماعي، الذي يجب أن يكون قوة لاستقرارها وازدهارها .



وأكد النواب أهمية العمل على ملف التوازن، والتنسيق الأمني والاستخباري، الى جانب الجهد المشترك لمكافحة الإرهاب، وبقايا عصابات داعش الأرهابية./انتهى3

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