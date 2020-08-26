رئيس البرلمان: الاجواء مازالت غير مطمئنة لإجراء الانتخابات

2020/08/26 | 23:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الاجواء مازالت غير مطمئنة لإجراء الانتخابات في العراق.

وقال الحلبوسي خلال استضافته ببرنامج “ابعاد أخرى”، إن “الاجواء لا زالت غير مطمئنة ولا زال هناك سلاح منفلت ومشاكل لم تتمكن الحكومة واجهزتها من فرض سيطرتها عليها وحلها”.

وأوضح بالقول، “نحتاج الى دعم الحكومة لتوفير الأجواء الملائمة للانتخابات، فهناك اغتيالات للناشطين وهناك سلاح يتحرك وفي حال حصل هذا الامر في وقت الانتخابات فكيف ستعترف الامم المتحدة بانتخابات فيها سلاح متحرك”.

واكمل قائلاً: “سنمضي بإكمال القانون وبعدها نضغط على الجهات التنفيذية لتوفير الامن وفرض هيبة القانون”.

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