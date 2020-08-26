الحلبوسي يكشف تفاصيل زيارته الى انقرة

2020/08/26 | 23:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تفاصيل زيارته الى تركيا.

وقال الحلبوسي خلال استضافته ببرنامج “ابعاد أخرى”، إن “الزيارة الى انقرة معروفة وليست معلنة بسبب اوضاع كورونا وكانت دعوة رسمية في اذار وتم تسمية الوفد البرلماني المشارك في الزيارة، لكن حينها تعرض رتل تركي في سوريا الى قصف وطلب الجانب التركي تأجيل الزيارة على ان يتم تحديدها لاحقا”.

وأوضح بالقول، “خلال الفترة الاخيرة التقينا بوفد تركي في بغداد واتفقنا على ان تجري الزيارة والتقينا بالرئيس التركي ورئيس مجلس الامة وتحدثنا عن التعاون بالملفات الاقتصادية والامنية والاستثمارية وايقاف القصف”.

وبين أن “زيارتي كانت بصفتي رئيساً لمجلس النواب ولم تكن زيارة سياسية حزبية او كتلية وانا لست مع سياسة المحاور وانا مسلم ولست اسلامي وعلاقاتي مع المحيط العربي لم ولن تتغير”.

وانهى حديثه بالقول، “لدي مشاكل مع بعض القوى السياسية التي تسلمت الملف السني قبل 2014 والذين تحولوا الى كتاب يكتبون مقالات بأسماء وهمية وينشرونها في مواقع تقرأ من دول معينة في محاولة لتخريب علاقة الحلبوسي مع تلك الدول”.

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