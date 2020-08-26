"قتلت نيوزيلندا بأسرها".. صور مؤثرة من داخل محاكمة منفذ "مجزرة المسجدين"

2020/08/26 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد مؤثرة من جلسات محاكمة برنتون تارانت، منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، العام الماضي، ذكّرت أهالي الضحايا بمأساة لن ينسوها أبدا، وتركت جروحا غائرة لن تداويها الأيام

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