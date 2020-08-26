2020/08/26 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} قال معهد عموم روسيا لبحوث الدفاع المدني وحالات الطوارئ، إن علماءه ابتكروا جهاز رادار متحركا يسمح بتحديد مكان الشخص العالق تحت أنقاض المباني المدمرة من خلال حركته أو تنفسه.





وأشار موقع المعهد الاليكتروني، إلى أن هذا الجهاز الجديد المعروض حاليا في منتدى "الجيش-2020"، يمكنه أيضا قياس المسافة للوصول إلى الشخص الموجود تحت الأنقاض، وذلك حسبما نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ووفق الوكالة، فقد جاء في بيان المعهد "يعرض خبراء المعهد الرادار الجديد المتحرك والمخصص للبحث عن الأحياء تحت أنقاض المباني.



ويعمل بنظامين، ما يسمح بتحديد مكان الشخص من خلال تنفسه، أو حركته، وكذلك تحديد المسافة إلى مكانه".

من جانبهم، يشير المبتكرون إلى أن الجهاز الجديد يحتاج الى 1-3 دقائق فقط، لكشف مساحة عشرة أمتار مربعة.



أما الميزة الأخرى المهمة لهذا الجهاز فهي دقته العالية في عملية البحث عن الأشخاص.



كما لا غنى عنه خلال عمليات البحث أثناء الانهيارات والانزلاقات الأرضية.

محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتكار جهاز يكشف العالقين تحت الأنقاض) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتكار جهاز يكشف العالقين تحت الأنقاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).