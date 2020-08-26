من ثلاثة محاور.. سكك الحديد تعلن تسيير 15 قطاراً لنقل الزائرين الى كربلاء

2020/08/26 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة لسكك حديد العراق، الاربعاء، جاهزيتها لتسيير قطاراتها لاداء مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام على 3 محاور اعتبارا من يوم غداً الموافق 2020/8/27.





وقال مدير عام الشركة طالب الحسيني في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" استناداً الى التوجيهات المركزية وتعليمات خلية الازمة بتهيئة القطارات لنقل الزائرين الى كربلاء لاداء زيارة العاشر من محرم الحرام تم تهيأت (15) قطاراً حسب الحاجة وعلى (3) محاور".

واضاف ان" المحور الاول سينطلق يوم الخميس المصادف 8/27 الساعة (4/00 ) عصرا من محطة بغداد المركزية إلى محطة قطار كربلاء المقدسة والثاني ينطلق من العاصمة بغداد الجمعة الساعة (9/00) صباحا والقطار الثالث ينطلق من بغداد ايضا يوم السبت الساعة (9/00) صباحا".

وتابع الحسيني" اما المحور الثاني ينطلق الخميس8/27 من محطة قطار البصرة الى كربلاء المقدسة الساعة (7/30) مساءا والثاني ينطلق يوم الجمعة الساعة (7/30) مساءً من البصرة الى كربلاء والمحور الثالث ينطلق السبت المصادف 8/29 من محطة قطار الديوانية الى كربلاء المقدسة الساعة (6/00) مساءً"، منوها" اما العودة من محطة كربلاء الى المحاور المذكورة يتم التنسيق مع غرفة عمليات شعبة السيطرة المركزية".

يذكر ان تسيير القطارات الحديثة DMU يتم حسب زخم الزائرين في المحطات مع مراعاة التوجيهات المركزية وتعليمات خلية الازمة للحفاظ على سلامة الزائرين من انتشار جائحة فيروس كورونا مع الحرص والاهتمام البالغ بتامين وتهيئة القطارات والتركيز على منظومة الاشارات والاتصالات والمتابعة داخل غرفة العمليات مع المناطق بواسطة منظومة التتبع GPS والعمل على مدار 24 ساعة لحين انتهاء الزيارة وانجاح تفويج الزائرين بنقلهم واعادتهم الى المحافظات.

وفاء الفتلاوي

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