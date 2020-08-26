الصحة تصدر بيانا حول مدى التزام اصحاب المواكب وخطباء المنابر بالتعليمات

2020/08/26 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، بيانا بشأن عاشوراء والمجالس الحسينية اشادت فيه بجهود اصحاب المجالس والخطباء لاعتمادهم التعليمات الصحية بكل حرص ودقة في اقامة المجالس الحسيني.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (26 آب 2020)، "تتقدم وزارة الصحة بشكرها وتقديرها للمرجعية في النجف الأشرف لتوجيهاتها الرشيدة والسديدة الى كافة المجالس الحسينية بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة، فقد لاحظنا التزاما واضحا وجيدا من قبل اغلب المجالس الحسينية بتطبيق اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد (الجسدي) وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن المخصصة للحضور".





وتابع، "لذا فان وزارتنا تشيد بالجهود المباركة لاصحاب المجالس والخطباء الاكارم لاعتمادهم التعليمات الصحية بكل حرص ودقة في اقامة المجالس الحسينية وكذلك نثمن دور الخطباء الافاضل بتضمين خطبهم توجيهات صحية لرفع الوعي الصحي للمواطنين".





واضاف، "ونأمل ان تؤدي شعائر عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين وآل بيته عليهم السلام في هذا العام الى منعطف حقيقي في الوضع الوبائي في البلد نحو التحسن وانخفاض معدل الاصابات والسيطرة على الوباء".





واشار البيان إلى أنه "ونتمنى الاستمرار بهذا النهج الصحي الوقائي الذي ينسجم مع مبادئ ونهج صاحب الذكرى عليه افضل الصلاة والسلام الذي لم يخرج اشرا ولا بطرا الا لطلب الاصلاح في امة جده (ص)".

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