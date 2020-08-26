نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان أمر مهم وسأعلق عليه لاحقا

2020/08/26 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، الاربعاء، إن ما حصل في جنوب لبنان يوم أمس الثلاثاء، "أمر مهم وحساس".

واضاف نصر الله ي في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (26 اب 2020)، أنه لن يعلق على الموضوع الآن وسيترك ذلك إلى وقت لاحق.

وأفادت القوات الإسرائيلية امس الثلاثاء، بأنه تم إطلاق النار على موقع للجيش دون وقوع إصابات.

وأضافت أن الحادث الأمني في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد.

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