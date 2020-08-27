النقل : تسيير القطارات يوم غد لاداء مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام على 3 محاور

2020/08/27 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لسكك حديد العراق/ اليوم الاربعاء ، جاهزيتها لتسيير قطاراتها لاداء مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام على 3 محاور اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 2020/8/27وقال مدير عام الشركة طالب الحسيني : تم تهيئة (15) قطارا حسب الحاجة وعلى (3) محاور .



واضاف الحسيني ؛ المحور الاول سينطلق يوم الخميس المصادف 8/27 الساعة (4/00 ) عصرا من محطة بغداد المركزية إلى محطة قطار كربلاء المقدسة والثاني ينطلق من العاصمة بغداد الجمعة الساعة (9/00)صباحا والقطار الثالث ينطلق من بغداد ايضا يوم السبت الساعة (9/00)صباحا واوضح : اما المحور الثاني ينطلق الخميس8/27 من محطة قطار البصرة الى كربلاء المقدسة الساعة (7/30) مساء والثاني ينطلق يوم الجمعة الساعة(7/30) مساء من البصرة الى كربلاء والمحور الثالث ينطلق السبت المصادف 8/29 من محطة قطار الديوانية الى كربلاء المقدسة الساعة (6/00) مساء اما العودة من محطة كربلاء الى المحاور المذكورة يتم التنسيق مع غرفة عمليات شعبة السيطرة المركزية .يذكر ان تسيير القطارات الحديثة DMU يتم حسب زخم الزائرين في المحطات مع مراعاة التوجيهات المركزية وتعليمات خلية الازمة للحفاظ على سلامة الزائرين من انتشار جائحة فيروس كورونا مع الحرص والاهتمام البالغ بتامين وتهيئة القطارات والتركيز على منظومة الاشارات والاتصالات والمتابعة داخل غرفة العمليات مع المناطق بواسطة منظومة التتبع GPS والعمل على مدار 24 ساعة لحين انتهاء الزيارة وانجاح تفويج الزائرين بنقلهم واعادتهم الى المحافظات./انتهى3

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