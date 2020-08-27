رئيس أركان الجيش يطلع على الخطة الأمنية المعدة لزيارة العاشر من محرم الحرام في محافظة كربلاء المقدسة

2020/08/27 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اطلع رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله على الخطة الأمنية المعدة لزيارة العاشر من محرم الحرام في محافظة كربلاء المقدسة .وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه,انه ضمن الجولات الميدانية المستمرة لقواطع العمليات تفقد رئيس أركان الجيش اليوم الاربعاء مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة يرافقه قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة الأركان للوقوف والاطلاع على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بزيارة يوم العاشر من محرم الحرام ".وفور وصول رئيس الاركان الى محافظة كربلاء ترأس مؤتمرا خاصا لمناقشة تـأمين زيارة العاشر من محرم الحرام ضم قائد العمليات وآمري ومدراء الأجهزة العسكرية والأمنية إضافة إلى قادة من الحشد الشعبي تم خلالها عرض الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة واهم التحديات التي تواجه سير عملها ".ووجه رئيس الأركان القيادات العسكرية والأمنية في محافظة كربلاء المقدسة بضرورة توفير الاجواء الامنية الملائمة للزائرين الوافدين لتأدية الزيارة وتوفير كافة الخدمات الضرورية لهم والتأكيد على الالتزام بالتوجيهات الصادرة من خلية الأزمة وضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد التام لأي طارئ لاسامح الله والاستمرار في تنفيذ العمليات الاستباقية ضد فلول الخلايا النائمة للعصابات الارهابية، وقد أوعز سيادته بتامين كافة متطلبات القيادة".وتفقد رئيس اركان الجيش خلال الزيارة , اللواء 33 ووحداته المنفتحة في عين تمر من اجل الاطلاع عن كثب على توزيع القطعات وانتشارها ضمن قاطع المسؤولية والتقى بالمقاتلين الأبطال واستمع الى طلباتهم وكل ما يتعلق بمشاكلهم ".واختتم يار الله زيارته الى محافظة كربلاء المقدسة بأداء مراسيم زيارة الأمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام واللقاء بالأمين العام للعتبة الحسينية المقدسةالشيخ عبد المهدي الكربلائي"./انتهى2

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