مصدر لـ/نينا/ : الكاظمي بحث مع الحاضرين بمنزل العامري الاوضاع السياسية والانتخابات المقبلة

2020/08/27 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مصدر مطلع ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث مع الحاضرين من النواب والسياسيين بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعدة مواضيع.وقال في تصريح لوكالة نينا للانباء : تم التطرق لزيارة الكاظمي لواشنطن والاوضاع بشكل عام اضافة للانتخابات المقبلة.ولم يؤكد المصدر او ينفي بروز خلافات خلال الاجتماع بما يخص الاوضاع بين بغداد والاقليم./انتهى3

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