النقل تسيير قطاراتها على ثلاثة محاور لاداء مراسم عاشوراء

2020/08/27 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، استعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي لزائري العاشر من محرم الحرام في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدة تسيير قطاراتها على ثلاثة محاور.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تماشياً مع توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بنـدر الشبلي بمشاركة جميع تشكيلات الوزارة في تنفيـذ خطة نقل زائري العاشر من محرم يتهيأ اسطول النقل البري للانطلاق يوم غد الى كربلاء المقدسة لتقديم الدعم الفني واللوجستي في محور الحلة خدمة لزيارة العاشر من محرم .

وذكر مدير عام الشركة السيد مرتضى كريم الشحماني، ان الشركة تشد الرحال صوب كعبة الأحرار بذكرى واقعة الطف التي أستشهد فيها الأمام الحسيـن (ع)، موضحاً، ان الشركـة أنـهت أستـعداداتها المبكرة ونشاطهـا الفني واللوجستي في صيانـة وتأهيـل أسطول الشركة وتزويـد شاحناتهـا بكل مستلزمـات الحركـة والنقـل من الوقود والمواد الأحتياطيـة والصيانـة الفنيـة بـأشراف فريق متكامل من المهنـدسين والفنيين.

واشار الى ان مشاركـة شاحنـات البـري في نقـل زائـري العتبـات المقدسة ستساهم في تخفيف الزخم الحـاصل أثنـاء الزيـارات المليونيـة لمـا تمتلكـه من قـدرة كبيرة ، مبيناً ان يوم غد مساءً سيكون انطلاق الشاحنات متوجهة الى كربلاء المقدسة لتقدم خدماتها في محور الحلة .

من جهته، اوضح مدير عام الشركة طالب الحسيني، انه استناداً الى توجيه وزير النقل ناصر حسين الشبلي بتهيئة القطارات لنقل الزائرين الكرام الى كربلاء لاداء زيارة العاشر من محرم الحرام وحسب التوجيهات المركزية وتعليمات خلية الازمة فقد تم تهيأت (15) قطار حسب الحاجة وعلى (3) محاور .

وبين الحسيني، ان المحور الاول سينطلق يوم الخميس المصادف 8/27 الساعة (4/00 ) عصرا من محطة بغداد المركزية إلى محطة قطار كربلاء المقدسة والثاني ينطلق من العاصمة بغداد الجمعة الساعة (9/00) صباحا والقطار الثالث ينطلق من بغداد ايضا يوم السبت الساعة (9/00)صباحا .

وتابع القول : اما المحور الثاني ينطلق الخميس8/27 من محطة قطار البصرة الى كربلاء المقدسة الساعة (7/30) مساءا والثاني ينطلق يوم الجمعة الساعة(7/30) مساءا من البصرة الى كربلاء والمحور الثالث ينطلق السبت المصادف 8/29 من محطة قطار الديوانية الى كربلاء المقدسة الساعة (6/00) مساءا اما العودة من محطة كربلاء الى المحاور المذكورة يتم التنسيق مع غرفة عمليات شعبة السيطرة المركزية

يذكر ان تسيير القطارات الحديثة DMUيتم حسب زخم الزائرين في المحطات مع مراعاة التوجيهات المركزية وتعليمات خلية الازمة للحفاظ على سلامة الزائرين من انتشار جائحة فيروس كورونا مع الحرص والاهتمام البالغ بتامين وتهيئة القطارات والتركيز على منظومة الاشارات والاتصالات والمتابعة داخل غرفة العمليات مع المناطق بواسطة منظومة التتبع GPSوالعمل على مدار 24 ساعة لحين انتهاء الزيارة وانجاح تفويج الزائرين بنقلهم واعادتهم الى المحافظات.

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