"عربات روسية اصطدمت بمركبتهم".. إصابة جنود أميركيين في سوريا

2020/08/27 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح المسؤول الآخر أن الحادث قد وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع في شمال شرق سوريا، وكانت الإصابات خفيفة.

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