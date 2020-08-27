نجم الصقور يدخل انتخابات الهياة الادارية للنادي بشكل رسمي

2020/08/27 | 00:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن نجم القوة الجوية حمادي احمد، الدخول بانتخابات الهيئة الادارية للنادي بشكل رسمي.





وقال حمادي في منشور له: "بدعم من قائد القوة الجوية اللواء " شهاب جاهد " اعلن دخولي الانتخابات المقبلة للهيأة الإدارية للنادي بشكل رسمي" .

محمد المرسومي

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