بالصور.. حريق يلتهم سيارة اسعاف داخل مستشفى حكومي

2020/08/27 | 00:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اندلع حريق داخل سيارة اسعاف في مستشفى طوز العام بصلاح الدين.





وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في عجلة اسعاف داخل مستشفى طوز العام بعد وصولها إلى محل الحادث بوقت قياسي وإخماد النيران المندلعة".

واشارت الى" تمكن مفارزها من منع احتراق العجلة بالكامل من دون اي أضرار بشرية".

وفاء الفتلاوي

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