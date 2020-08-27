2020/08/27 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أريد (تعيين) يقول روبرت موغابي “لا يمكننا أن نقنع الجيل الجديد بأن التعليم هو مفتاح النجاح طالما نحنُ محاطون بخريجين فقراء ولصوصًا أثرياء”، يحدث هذا كل يوم حينما أقصوا الخريجين من كل الوظائف الحكومية وغيرها، وأصبحت الواسطة والمحسوبية هو المعيار الأول لتعيين الخريجين حتى أصبحوا بلا عمل.خرج العشرات من خريجي الإعلام الأربعاء الماضي، […]

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