2020/08/27 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التدخين كابوس حقيقي الكثير من البشر يتعرض الى الضغط النفسي، والى الضغط العائلي وايضاً يتعرض الانسان في حياته الى المشاكل الاجتماعية المالية ، تكاد الحياة لا تخلو من المشاكل ، لكن البعض من الناس يلتجأ الى التدخين ، حيث يوهم المدخنون انفسهم أنّ التدخين يخفف عن ما يشعر به من ضيق .ليس ذلك فحسب […]

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