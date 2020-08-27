2020/08/27 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمن الظلام..جاء به اللصوص والعملاء – قاسم حمزة في جزء كبير من ارض المعموره ووفق خطه هدفها تشويه الصورة الحقيقية للاسلام ومن اجل حرفه عن الجوهر الانساني لمبادئه الحقيقيه قام اعداؤه بتدريب وانشاء الكتل والاحزاب التي جعلوها تحمل -اسمه-من الفاشلين واللصوص ومن هو اساسا منبوذ في منطقته وسخروا اناسا لتدريبهم على الادارة والاعلام وكيفية […]

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