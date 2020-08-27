فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا

2020/08/27 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

سجلت فرنسا أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع وعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ ايار وقبل أيام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم على مستوى البلاد.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، انها سجلت 5429 إصابة جديدة بالفيروس، غداة تسجيل 3304 إصابة الثلاثاء.

وتجاوزت الحصيلة اليومية عتبة 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في الأول من ايلول.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الإصابات.

وأضاف "الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية، لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء.

المصدر: سكاي نيوز

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