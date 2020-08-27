التعليم تعلن احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب

2020/08/27 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي، الخميس، احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب.

وقالت التعليم في بيان انها "تعلن احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب".

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