2020/08/27 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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التعليم تعلن احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قررت وزارة التعليم العالي، الخميس، احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب.
وقالت التعليم في بيان انها "تعلن احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التعليم تعلن احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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