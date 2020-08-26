من دون أحزاب أو شعارات.. محافظ عراقي يتحدث عن مراسم عاشوراء

2020/08/27 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول عراقي رفيع، الأربعاء، إن "هناك أوامرا بمنع الأحزاب من رفع شعارات سياسية خلال مراسم عاشوراء، في محافظة الديوانية التي تقع وسط البلاد.

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