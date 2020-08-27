6180 وفاة و262 ألف إصابة بكورونا في تركيا

2020/08/27 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1313 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وقالت الوزارة في بيان إن عدد المصابين بلغ 262507، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 6183، بعد تسجيل 20وفاة جديدة.

محمد المرسومي

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