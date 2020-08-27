2020/08/27 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب والرياضة النيابية تصدر بياناً بشأن قرب إنتهاء عمل اللجنة التطبيعية إتحاد الكرة يستغرب ويتهم لجنة البرلمان بالقفز على الحقائق بغداد- الزمان تتابع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب باهتمام بالغ عمل اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم لأنجاز الملفات الملقاة على عاتقها.ومع قرب انتهاء مهلة الـ 6 أشهر في 3 تشرين الاول المقبل الممنوحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتحاد الكرة يستغرب ويتهم لجنة البرلمان بالقفز على الحقائق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتحاد الكرة يستغرب ويتهم لجنة البرلمان بالقفز على الحقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).