2020/08/27 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهروز والتطبيعية قضية رأي عام – هشام السلمان نعم ( ربما ) يسمح القانون العراقي بجعل بنود أي عقد ( سرية ) أمام الشعب ولكن من حق الحكومة والجهات الرقابية ان تطلع على تلك البنود ومادار أثناء المفاوضات والاسباب التي جعلت منها ان تكون في سرية تامة ..الا ان في الرياضة وتحديدا كرة القدم […]

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