2020/08/27 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطلة فرنسا المفتوحة السابقة تنسحب من منافسات أمريكا للتنس هزيمة مفاجئة لسيرينا أمام ساكاري في بطولة سينسناتي { واشنطن – وكالات – ودعت سيرينا وليامز بطولة سينسناتي للتنس على يد ماريا ساكاري ليل الثلاثاء بعد أن عوضت اللاعبة اليونانية تأخرها بمجموعة لتهزم منافستها الأمريكية الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 5-7 و7-6 و6-1 […]

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