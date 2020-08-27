الداخلية توجه دعوة للمتظاهرين وتحذر من تداعيات قطع الطرق

2020/08/27 | 01:16 - المصدر: السومرية نيوز

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دعت وزارة الداخلية، الخميس، المتظاهرين إلى التواجد في أماكن "مناسبة"، مشيرة إلى أن قطع الطرق بدأ يسبب زحامات مرورية ويؤثر على تقديم الخدمات في بغداد.

يتبع...

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