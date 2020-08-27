التعليم تعلن احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب

2020/08/27 | 01:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، انه "تقرر احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب".

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