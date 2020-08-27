الرحلات التجارية إلى القمر.. سبيس إكس تحصل على عقود

2020/08/27 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شركة سبيس إكس للتقنيات الفضائية الأميركية، على عقد كشريك إطلاق رحلات مع شركة Masten Space Systems التي فازت بعقد إطلاق رحلات لوكالة ناسا الفضائية، ضمن برنامج خدمات "حمولات القمر التجارية" أو CLPS الذي تديره ناسا.

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