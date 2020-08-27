الجيش: إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله في لبنان بعد إطلاق نار على قواتها

2020/08/27 | 01:24 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تل أبيب (رويترز) - قصف الجيش الإسرائيلي ما قال إنها مواقع لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء بعد إطلاق أعيرة نارية من لبنان صوب قواته، في تصعيد يزيد من حدة التوتر على امتداد الحدود.دخان يتصاعد في السماء في صورة مأخوذة من قرية حولا اللبنانية يوم الثلاثاء.تصوير: عزيز طاهر - رويترز.وأدان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بعد اجتماعه ”الاعتداء الإسرائيلي“ وقال إنه كلف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.وقال الجيش الإسرائيلي إن مجموعة من حزب الله في جنوب لبنان أطلقت النار على القوات الإسرائيلية في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات، واتهم المجموعة بالعمل عمدا بالقرب من موقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعريض الأفراد بداخله للخطر.وأضاف الجيش في بيان ”ردا على ذلك، هاجمت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية مواقع استطلاع تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة الحدودية“.وقال الجيش اللبناني على حسابه على تويتر إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت صواريخ على مراكز تابعة لجمعية بيئية محلية.ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين على أي جانب من الحدود.وفي صباح يوم الأربعاء أبلغ الجيش الإسرائيلي السكان الذين يعيشون قرب الحدود والذين تلقوا تعليمات في بادئ الأمر بضرورة البقاء في منازلهم أن بإمكانهم استئناف حياتهم الطبيعية.وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن ما حدث في جنوب لبنان يوم الثلاثاء، في إشارة على ما يبدو إلى الضربات الإسرائيلية ”أمر ”مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق“.جاء ذلك في كلمة بثتها قناة المنار التلفزيونية يوم الأربعاء.وكانت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006 لكن التوتر زاد على الحدود في الأسابيع الأخيرة.وفي الشهر الماضي، قالت إسرائيل إن حزب الله المدعوم من إيران نفذ محاولة تسلل عبر الحدود لكن حزب الله نفى ذلك.وأثار مقتل عضو بجماعة حزب الله في غارة جوية إسرائيلية في يوليو تموز في سوريا، حيث يدعم الحزب الرئيس بشار الأسد، مخاوف إسرائيل من رد فعل انتقامي.وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إفادة للصحفيين بشأن التصعيد الأخير ”في تقديرنا أن اختيار حزب الله للموقع (لهجوم القنص) لم يكن عرضيا...بل على الأرجح من أجل جر إسرائيل للرد باتجاه موقع للأمم المتحدة أو بالقرب منه“.وقال شهود في جنوب لبنان إن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف المضيئة على قرى حدودية.تغطية صحفية آلاء سويلم ونيرة عبد الله من القاهرة ورامي أيوب من تل أبيب - شارك في التغطية إلن فرنسيس من بيروت - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش: إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله في لبنان بعد إطلاق نار على قواتها) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش: إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله في لبنان بعد إطلاق نار على قواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).