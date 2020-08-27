2020/08/27 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة حارة مصحوبة بالرطوبة خلال أيام بغداد – فائز جواد رجح متنبىء جوي تعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع معدلات الرطوبة السطحية خلال الايام المقبلة.واشار صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس الى (استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة لتسجل أعلى من المعدلات العامة اليومية، بدءا من يوم السبت المقبل ، اذ ستتعرض مدن […]

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