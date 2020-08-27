2020/08/27 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمومية الأولمبية تصوّت على النظام الأساسي بغداد – ساري تحسين عقدت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية امس الاربعاء، اجتماعها الاستثنائي للتصويت على النظام الأساسي للجنة بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال و رئيس لجنة الشباب و الرياضة في مجلس النواب عباس عليوي .وأكد درجال ان (إقرار قانون اللجنة الاولمبية رقم 29 لعام 2019، […]

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