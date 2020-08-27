2020/08/27 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وكربلاء تتصدّران الموقف الوبائي للإصابة بكورونا بغداد – الزمان المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة 3454 حالة شفاء و3837 حالة اصابة ، بواقع وفيات 72 حالة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاربعاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم فحص 20359 نموذج في المختبرات المختصة في العراق ،وبذلك يكون المجموع […]

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