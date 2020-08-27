القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 7 - عباس علي العلي

2020/08/27 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي النبي ساعي بريدإن رفض فكرة كون النبي ليس مجرد ساع بريد بين الوحي وبين الناس لا بد أن تقابلها فكرة خرى نرفضها أيضا، وهي أن ليس من حق النبي أن يكون راسل ورسول ومرسل إليه في أن واحد، لأن في ذلك نفي عقلي وأمتناع منطقي حقيقي لأن التسليم في ذلك ينفي أن هناك عملية بعث وارسال وهذه هي المسألة الأولى في أعتراضنا على فكرة أن النبي مجرد ساعي بريد، فالمنطق العقلي يقول أن الرسول أو النبي عليه أولا أن يترجم ......





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