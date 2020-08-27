2020/08/27 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت تحيط مجلس الأمن الدولي بالتطورات التي يشهدها العراق الفياض يسلّم الأسد رسالة من الكاظمي تتعلق بأمن الحدود والتعاون بغداد – قصي منذر تسلم الرئيس السوري، بشار الأسد، امس رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقالت مصادر مطلعة ان(رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصل الى دمشق وسلم الرئيس الأسد رسالة من الكاظمي).وتشهد الدبلوماسية […]

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