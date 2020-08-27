2020/08/27 | 02:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي : علاقاتنا بالدول تبنى على التوازن والوسطية بغداد – عبد اللطيف الموسوي قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان التحديات التي تواجه العراق كبيرة وبأمكان الحكومة تحقيق النجاحات والسير نحو الطريق الصحيح ، مؤكدا ان علاقاتنا بالدول تبنى على اساس التوازن والوسطية والنأي عن الصراعات.
واشار الكاظمي خلال جلسة المجلس الى ان (التحديات التي تواجه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : علاقاتنا بالدول تبنى على التوازن والوسطية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واشار الكاظمي خلال جلسة المجلس الى ان (التحديات التي تواجه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : علاقاتنا بالدول تبنى على التوازن والوسطية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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