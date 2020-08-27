2020/08/27 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي : علاقاتنا بالدول تبنى على التوازن والوسطية بغداد – عبد اللطيف الموسوي قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان التحديات التي تواجه العراق كبيرة وبأمكان الحكومة تحقيق النجاحات والسير نحو الطريق الصحيح ، مؤكدا ان علاقاتنا بالدول تبنى على اساس التوازن والوسطية والنأي عن الصراعات.واشار الكاظمي خلال جلسة المجلس الى ان (التحديات التي تواجه […]

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